Notfälle: Junggesellenabschied im Allgäu endet im Bergwacht-Einsatz

Oberstdorf (dpa/lby) - Ein enthemmter Junggesellenabschied auf einer Berghütte bei Oberstdorf im Allgäu hat zu einem aufwendigen Einsatz der Bergwacht geführt. Die Retter wurden nach eigenen Angaben kurz vor Mitternacht zur Versorgung einer stark alkoholisierten Person mit einer Kopfplatzwunde gerufen, zudem war demnach ein zweiter Partygast ebenfalls stark betrunken und unkooperativ. Weil ein Heli-Flug nicht möglich war, begann ein sechsstündiger Einsatz, an dem drei Bergwachtler - darunter ein Notarzt - und zwei Polizisten beteiligt waren. Über den Einsatz hatten mehrere Medien berichtet.