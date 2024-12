Notfälle: Italienische Höhlenforscherin sitzt Hunderte Meter tief fest

Bergamo - Mit einem riesigen Aufgebot an Helfern läuft in Italien eine Rettungsaktion für eine Höhlenforscherin, die nach einem Sturz in mehr als 500 Metern Tiefe festsitzt. Dazu sind in den Bergen nahe der norditalienischen Stadt Bergamo mehr als hundert Retter im Einsatz. Die 32-Jährige hatte sich bei dem Sturz in der weit verzweigten Höhle Abisso Bueno Fonteno mehrere Frakturen zugezogen. In derselben Höhle war sie bereits im Juli 2023 eingeschlossen. Damals konnte sie nach zwei Tagen gerettet werden.