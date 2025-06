Regensburg (dpa/lby) - Einsatzkräfte haben nach einem vermissten Menschen in der Donau bei Regensburg gesucht und eine männliche Leiche geborgen. Ob es sich dabei um den Gesuchten handelt, sei jedoch zunächst unklar, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Informationen der Polizei ging am Donnerstagnachmittag bei der Leitstelle ein Notruf ein: Ein Mensch sei beim Schwimmen in Not geraten.