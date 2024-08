Langweid/Karlsfeld (dpa/lby) - An zwei Badeseen in Bayern sind zwei Männer am Mittwoch im Wasser in Not geraten. Einen bislang unbekannten Mann, der in einem Badeweiher in Langweid am Lech (Landkreis Augsburg) untergegangen sein soll, suchte die Polizei nach eigenen Angaben am Donnerstag noch.