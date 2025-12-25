 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Herzinfarkt am Steuer - Helfer retten bewusstlosen Mann

Notfälle Herzinfarkt am Steuer - Helfer retten bewusstlosen Mann

Auf einer Bundesstraße verliert ein Mann während der Fahrt das Bewusstsein. Die Polizei betont: Ohne das schnelle Eingreifen von Ersthelfern hätte er vermutlich nicht überlebt.

Notfälle: Herzinfarkt am Steuer - Helfer retten bewusstlosen Mann
1
Die Polizei wurde nach dem Unfall durch einen Notruf alarmiert. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Lindau (dpa/lby) - Während der Fahrt hat ein 49 Jahre alter Mann einen Herzinfarkt erlitten und ist anschließend von couragierten Helfern in der Nähe von Lindau reanimiert worden. Durch den Infarkt habe der Mann das Bewusstsein verloren und sei mit seinem Auto gegen die Leitplanke gefahren, teilte die Polizei mit. Ersthelfer hätten daraufhin die Scheibe des Wagens eingeschlagen und den Verletzten aus dem Fahrzeug geholt. 

Nach der Werbung weiterlesen

Eintreffende Polizisten übernahmen später die Reanimierung, wie es hieß. Die Ermittler sind sich sicher: Durch die schnelle Hilfe wurde dem Mann das Leben gerettet. Die B12 war während der Maßnahmen gesperrt.