Notfälle: Herzinfarkt am Steuer - Helfer retten bewusstlosen Mann

Lindau (dpa/lby) - Während der Fahrt hat ein 49 Jahre alter Mann einen Herzinfarkt erlitten und ist anschließend von couragierten Helfern in der Nähe von Lindau reanimiert worden. Durch den Infarkt habe der Mann das Bewusstsein verloren und sei mit seinem Auto gegen die Leitplanke gefahren, teilte die Polizei mit. Ersthelfer hätten daraufhin die Scheibe des Wagens eingeschlagen und den Verletzten aus dem Fahrzeug geholt.