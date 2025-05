Notfälle: Halbe Million Euro Schaden und ein Verletzter bei Hausbrand

Moosburg an der Isar (dpa/lby) - Einen geschätzten Schaden von einer halben Million Euro hat ein Feuer an einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Freising verursacht. Der Brand sei an einem angrenzenden Unterstand für Fahrräder ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Daraufhin griffen die Flammen auf das Haus in Moosburg an der Isar über. Die Bewohner retteten sich selbst ins Freie. Dabei erlitt ein 67-Jähriger leichte Verbrennungen im Gesicht.