Den Angaben zufolge kümmert sich eine Firma um die Bergung der Granate. Laut einem Sprecher wird gefundene Munition in der Regel nur geborgen und gegebenenfalls an einem anderen Ort kontrolliert gesprengt. Der Einsatz soll in den frühen Abendstunden beendet sein. Am Wochenende findet in dem Museum ein Pyrofestival statt.