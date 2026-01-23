Markt Taschendorf (dpa/lby) - Ein Mann ist mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren und ums Leben gekommen. Der 64-Jährige sei in einer langgezogenen Kurve bei Markt Taschendorf (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) mit seinem Auto von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Warum war bislang unklar. Mehrere Einsatzkräfte seien ausgerückt. Der 64-Jährige starb noch am Unfallort. Ein Gutachter wurde zu den Ermittlungen hinzugezogen.