Haunetal (dpa/lhe) - Bei einer Verpuffung im osthessischen Wehrda (Kreis Hersfeld-Rotenburg) ist eine Frau verletzt worden. Die 64-Jährige habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, was auch der Grund für einen größeren Polizeieinsatz gewesen sei, teilte die Polizei mit. Wegen einer möglichen Gefährdung und Hinweise auf Explosivstoffe war bei dem Zwischenfall eine größere Anzahl von Einsatz- und Rettungskräften vor Ort.
Notfälle Frau bei Verpuffung verletzt - größerer Polizeieinsatz
dpa 24.09.2026 - 07:16 Uhr