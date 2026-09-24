Notfälle: Frau bei Verpuffung verletzt - größerer Polizeieinsatz

Die Polizei sei am Mittwochnachmittag alarmiert worden, weil sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe. Die 64-Jährige habe nicht mit den Einsatzkräften sprechen wollen. Der umliegende Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Gegen 17.10 Uhr sei es zu der Verpuffung gekommen, bei der auch das Gebäude in Brand geraten sei. Die Frau sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Nähere Einzelheiten und Hintergründe des Einsatzes nannte die Polizei nicht.