Gerstungen (dpa/th) - Am Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Gerstungen im Wartburgkreis ist die Feuerwehr angerückt, nachdem mehrere Kinder über Übelkeit und Tränen in den Augen geklagt hatten. Das teilte das Landratsamt Wartburgkreis mit. Auf Veranlassung des Leitenden Notarztes kamen sieben Kinder am Nachmittag mit leichten Symptomen zur Abklärung ins Klinikum nach Eisenach.