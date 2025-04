Notfälle: Feuerwehr rettet Frauen von Flachdächern

Am Montagvormittag wurde die Feuerwehr alarmiert, weil eine Seniorin auf dem Flachdach ihrer Garage lag. Den Angaben nach war sie bereits am Vorabend gestürzt, als sie von der Leiter auf das Dach stieg - aber erst am darauffolgenden Tag von einer Nachbarin entdeckt worden. Da die Garage im hinteren Teil des Grundstücks lag und schwer zugänglich war, wurde die Frau zusammen mit einem Höhenretter am Drehleiterkorb hängend über das Dach des Wohnhauses gehoben. Sie wurde nur leicht verletzt, aber vorsorglich in eine Klinik gebracht, wie es hieß.