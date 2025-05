Amberg (dpa/lby) - Eine in einen Pflanzenkübel geworfene Zigarette hat mutmaßlich ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Amberg verursacht. Eine Nachbarin aus dem gegenüberliegenden Haus habe den Brand auf dem Balkon bemerkt, teilte die Polizei mit. Das Feuer habe zu dem Zeitpunkt schon auf den Dachstuhl übergegriffen.