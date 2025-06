Würzburg (dpa/lby) - Drei Arbeiter sind bei einem Feuer in ihrem Bürogebäude in Würzburg verletzt worden - einer von ihnen schwer. Der Brand sei auf der Dachterrasse ausgebrochen, hieß es von der Polizei. Ein 45-Jähriger erlitt dabei schwere Brandverletzungen. Er wurde von den Einsatzkräften behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.