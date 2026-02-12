Tucson - Rund zwei Wochen nach dem Verschwinden ihrer 84 Jahre alten Mutter hat sich die US-Moderatorin Savannah Guthrie für die Anteilnahme an dem Fall bedankt. "Danke für eure Gebete und eure Hoffnung", schrieb Guthrie zu einem kurzen Video bei Instagram, das aus einem Video und einem Foto aus ihrer Kindheit zusammengesetzt zu sein scheint. "Unsere wunderbare Mutter. Wir werden sie nie aufgeben", schrieb Guthrie ebenfalls dazu.