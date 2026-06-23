Wiesensteig - Nach einem stundenlangen Großeinsatz wegen eines Gefahrguttransporters bei Wiesensteig ist die Sperrung der Autobahn 8 in Richtung München wieder aufgehoben worden. Die Gefahr einer möglichen Explosion sei abgewendet worden, teilte die Polizei mit. Spezialisten des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr und einer Fachfirma hätten Entwarnung gegeben. Der Lastwagen konnte seine Fahrt demnach mit Unterstützung der Polizei fortsetzen.
Notfälle Explosives Gefahrgut: Sperrung der A8 wieder aufgehoben
dpa 23.06.2026 - 03:42 Uhr