Notfälle: Evakuierung nach Fund von Weltkriegsbombe in Regensburg

Regensburg (dpa/lby) - Für die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen am Morgen einige Anwohner in Regensburg in Sicherheit gebracht werden. Die über 100 Kilogramm schwere US-amerikanische Bombe wurde am späten Mittwochnachmittag in der Sittauerstraße gefunden, wie die Stadt mitteilte. Menschen, die in einem Umkreis von 250 Metern vom Fundort wohnen, müssten ab 9.00 Uhr vorsorglich evakuiert werden, hieß es.