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  4. Evakuierung nach Fund von Weltkriegsbombe in Regensburg

Notfälle Evakuierung nach Fund von Weltkriegsbombe in Regensburg

Heute soll in Regensburg eine über 100 Kilogramm schwere amerikanische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Anwohner müssen vorsorglich ihre Wohnungen und Häuser verlassen.

Notfälle: Evakuierung nach Fund von Weltkriegsbombe in Regensburg
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Um 9 Uhr soll die Entschärfung der Bombe beginnen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Regensburg (dpa/lby) - Für die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen am Morgen einige Anwohner in Regensburg in Sicherheit gebracht werden. Die über 100 Kilogramm schwere US-amerikanische Bombe wurde am späten Mittwochnachmittag in der Sittauerstraße gefunden, wie die Stadt mitteilte. Menschen, die in einem Umkreis von 250 Metern vom Fundort wohnen, müssten ab 9.00 Uhr vorsorglich evakuiert werden, hieß es.

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Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung und der Fundort sei rund um die Uhr durch die Polizei abgesichert, hieß es. Ab dem Morgen steht demnach ein Notquartier in der Donau-Arena zur Verfügung für alle, die keine andere Unterkunft finden. Zudem sei ein Bürgertelefon eingerichtet.