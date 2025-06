Notfälle: Elfjähriger stirbt drei Tage nach Unfall im Krankenhaus

Ein Rettungshubschrauber flog den lebensgefährlich verletzten Jungen in ein Krankenhaus. Trotz intensiver Behandlung sei er dort am Freitag gestorben, hieß es. Wieso der junge Autofahrer in der Kurve von der Straße abkam, war bislang ungeklärt. Um den genauen Hergang zu ermitteln, wurde ein Gutachter hinzugezogen.