Mühlhausen (dpa/th) - Ein Unbekannter hat sich mit Gewalt aus einer Bankfiliale in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) befreit. Nach Angaben der Polizei war er am Dienstagabend aus zunächst unbekannten Gründen im Kundenbereich einer Bank in der Brückenstraße eingeschlossen worden. Durch die Beschädigung von Möbeln habe er sich Werkzeug geschaffen und ein Fenster eingeschlagen, hieß es weiter.