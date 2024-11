Ersten Erkenntnissen zufolge kam die Frau am Morgen in einem Baustellenbereich erst nach rechts von der Spur ab. Sie versuchte gegenzulenken und fuhr mit dem Auto auf die Mittelleitplanke auf. Daraufhin landete ihr Wagen auf einem Auto im Gegenverkehr. Der 62 Jahre alte Fahrer erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.