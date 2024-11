Berchtesgaden (dpa/lby) - Ein Dreijähriger schwebt nach einem Badeunfall in einer Therme in Oberbayern in Lebensgefahr. Der Bub hatte sich am Freitagabend in Berchtesgaden unbemerkt von seinen Eltern entfernt und war zum Erlebnisbecken im Obergeschoss der Therme gelangt, wie die Polizei mitteilte. Dort fiel er demnach aus bislang ungeklärten Gründen ins Wasser und trieb vermutlich mehrere Minuten regungslos.