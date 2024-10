München (dpa/lby) - Im Streit um ein falsch geparktes Auto haben zwei Männer bei einer Kontrolle in München mehrere Polizeibeamte attackiert und verletzt. Zwei Beamtinnen hatten den Wagen in einer Feuerwehreinfahrt entdeckt, ein 23-Jähriger gab an, der Fahrer zu sein, wie die Polizei mitteilte. Als der junge Mann seinen Ausweis zeigen sollte, habe er angefangen, die Frauen zu beleidigen.