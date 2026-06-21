Biblis - In Hessen werden drei Menschen nach dem Baden im Rhein bei der Gemeinde Biblis im Landkreis Bergstraße vermisst. Ein 50-Jähriger, der am Nachmittag zum Schwimmen ging, kehrte bis zum Abend nicht zurück, wie die Polizei mitteilte. Während der Suchmaßnahmen wurde die Besatzung eines Polizeibootes von Passanten vom Ufer aus darauf aufmerksam gemacht, dass zwei 23- und 27-jährige Nichtschwimmer im Rhein untergegangen seien, wie es weiter hieß. Sofortige Suchmaßnahmen seien auch in diesem Fall zunächst erfolglos geblieben.