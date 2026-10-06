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Notfälle Defektes Pfefferspray löst Polizeieinsatz in ICE aus

Dutzende Reisende eines Zugabteils klagen über Atembeschwerden. Als der Zug am Hauptbahnhof in Fulda einen ungeplanten Zwischenstopp einlegt, klärt sich die Situation schnell auf.

Notfälle: Defektes Pfefferspray löst Polizeieinsatz in ICE aus
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Polizei und Rettungskräfte waren nach dem Auslaufen von Pfefferspray alarmiert worden. Foto: Stefan Weber/dpa

Fulda - Ein in einem ICE unbeabsichtigt ausgelaufenes Pfefferspray hat am Hauptbahnhof in Fulda für einen Polizeieinsatz gesorgt. Am späten Abend hielt der Zug an dem Bahnhof in Osthessen notfallmäßig, da bis zu 15 Personen über Atembeschwerden und Augenreizungen klagten, wie die Bundespolizei Koblenz mitteilte. Demnach hatte ein Angestellter einer privaten Sicherheitsfirma ein Pfefferspray im Gepäck bei sich, welches ausgelaufen war und die Beschwerden ausgelöst hatte. 

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Nachdem ein Wagen geräumt und alle Betroffenen vom Rettungsdienst begutachtet worden waren, setzte der ICE seine Fahrt fort, wie es weiter hieß. Verletzt wurden den Angaben nach niemand.