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  4. Bus fährt an Haltestelle gegen Kopf von Elfjährigem

Notfälle Bus fährt an Haltestelle gegen Kopf von Elfjährigem

Schock an der Haltestelle: Ein Bus trifft einen Jungen am Kopf, der Fahrer fährt zunächst weiter. Zeugen haben den Fahrer daraufhin aufmerksam gemacht.

Notfälle: Bus fährt an Haltestelle gegen Kopf von Elfjährigem
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Der verletzte Bub wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa

Ansbach (dpa/lby) - Ein Linienbus hat einen Elfjährigen an einer Haltestelle in Ansbach am Kopf getroffen und dadurch verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Bub an den Rand des Gehwegs gestellt, um zu sehen, welcher der drei einfahrenden Busse seiner ist. Dabei prallte einer der Busse mit der vorderen Kante gegen seinen Kopf. Der Elfjährige fiel dadurch zu Boden – der 64-jährige Busfahrer sei weitergefahren.

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Erst nachdem Zeugen auf den Unfall hingewiesen hatten, sei er zurückgekommen, hieß es. Der Polizei gegenüber gab er an, den Zusammenstoß nicht bemerkt zu haben. Der Junge wurde wegen des Verdachts einer Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gefahren.