Notfälle: Bus fährt an Haltestelle gegen Kopf von Elfjährigem

Ansbach (dpa/lby) - Ein Linienbus hat einen Elfjährigen an einer Haltestelle in Ansbach am Kopf getroffen und dadurch verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Bub an den Rand des Gehwegs gestellt, um zu sehen, welcher der drei einfahrenden Busse seiner ist. Dabei prallte einer der Busse mit der vorderen Kante gegen seinen Kopf. Der Elfjährige fiel dadurch zu Boden – der 64-jährige Busfahrer sei weitergefahren.