Notfälle: Brandgeruch in Therme – Großeinsatz mit Hubschrauber

Bayreuth (dpa/lby) - Wegen eines Brandgeruchs ist eine Bayreuther Therme mit mehr als zwei Dutzend Badegästen evakuiert worden. Der Techniker habe den Geruch, der sich durch die Lüftungsrohre im Bad verteilte, am Morgen bemerkt, teilte die Polizei mit. Daraufhin rückten 90 Einsatzkräfte aus, unter anderem mit einem Rettungshubschrauber und mehreren Krankenwagen. Auch das Technische Hilfswerk (THW) sei gekommen. Die etwa 30 Badegäste mussten die Einrichtung verlassen. Verletzt wurde niemand.