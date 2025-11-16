Notfälle: Brandgeruch in Therme – Großeinsatz mit Hubschrauber

 
Etliche Einsatzkräfte rücken am Morgen zu einer Therme in Bayreuth aus. Brandgeruch hatte sich im Bad verteilt. Zu dem Zeitpunkt halten sich etwa 30 Menschen dort auf.

Die Feuerwehr durchsuchte die Technikräume im Keller. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Bayreuth (dpa/lby) - Wegen eines Brandgeruchs ist eine Bayreuther Therme mit mehr als zwei Dutzend Badegästen evakuiert worden. Der Techniker habe den Geruch, der sich durch die Lüftungsrohre im Bad verteilte, am Morgen bemerkt, teilte die Polizei mit. Daraufhin rückten 90 Einsatzkräfte aus, unter anderem mit einem Rettungshubschrauber und mehreren Krankenwagen. Auch das Technische Hilfswerk (THW) sei gekommen. Die etwa 30 Badegäste mussten die Einrichtung verlassen. Verletzt wurde niemand. 

Die Feuerwehr durchsuchte anschließend die Technikräume im Keller. Die Ursache für den Geruch wurde jedoch nicht gefunden. Interne Thermentechniker hätten ebenfalls keine Fehler entdeckt. Etwas mehr als eine Stunde später wurde der Betrieb wieder aufgenommen. Ein erneuter Brandgeruch wurde nicht bemerkt. Die Anlage sei einwandfrei gelaufen.