Notfälle: Brandalarm bei Fusion-Festival – Polizei ermittelt

Lärz - Rauchsäulen am Himmel, Brandgeruch in der Luft: Nach der Unterbrechung des Fusion-Festivals an der Mecklenburgischen Seenplatte wegen Bränden ermittelt die Kriminalpolizei. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Eine fahrlässige Herbeiführung des Feuers außerhalb des Geländes könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen brannte es auf einer Gesamtfläche von rund 3000 Quadratmetern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.500 Euro an Wald und Flur beziffert. Personenschäden waren nicht bekannt.