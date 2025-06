Feuerwehr kämpfte mit Abrissbagger gegen Glutnester

Das Feuer war bereits am Dienstag ausgebrochen. Die Löscharbeiten auf dem verschachtelten alten Industriegelände gestalteten sich als schwierig. Um an die Glut- und Brandnester zu gelangen, setzte die Feuerwehr auch einen Abrissbagger ein. Zwischenzeitlich galt eine Gefahreninformation aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Geruchsbelästigung. Bis zu 60 Feuerwehrleute waren an dem Einsatz beteiligt. Hinweise auf Verletzte gab es zunächst keine.