Bamberg (dpa/lby) - Einsatzkräfte haben eine Frau nach einem Brand in ihrer Wohnung in Bamberg reanimieren müssen. Die Wiederbelebung sei zwar erfolgreich gewesen, dennoch bestehe weiterhin Lebensgefahr für die 51-Jährige, sagte ein Polizeisprecher. Demnach öffnete die Feuerwehr die Tür zur Brandwohnung im siebten Stock. Das Feuer soll im Wohnzimmer ausgebrochen sein. Ersten Schätzungen zufolge soll der Schaden bei rund 100.000 Euro liegen.