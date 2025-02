München (dpa/lby) - Ein Beziehungsstreit soll nach ersten Erkenntnissen die Ursache für eine große Schlägerei am späten Samstagabend in München gewesen sein. Drei Menschen wurden dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt seien etwa 15 Jugendliche und junge Erwachsene an der Schlägerei beteiligt gewesen. Beim Eintreffen der Polizei waren die Beteiligten den Angaben zufolge nicht mehr vor Ort, ein Teil konnte jedoch durch Fahndungsmaßnahmen gefunden werden.