München (dpa/lby) - Die Münchner Feuerwehr hat einen bewusstlosen Mann aus einem massiv verrauchten Zimmer einer Pension gerettet. Die Einsatzkräfte seien durch eine Brandmeldeanlage in der Nacht alarmiert worden, teilte die Feuerwehr mit. Daraufhin entdeckten sie den Mann in einem Zimmer am Boden liegend.