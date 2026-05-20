Notfälle: Betrunkener Mann fällt in Weimar in einen Schacht

Weimar (dpa/th) - Ein Mann ist in Weimar betrunken zwei Meter tief in einen Schacht gestürzt und hat sich leichte Schürfwunden im Hand- und Rückenbereich zugezogen. Der 57-Jährige saß laut Polizei am Dienstagabend auf einer Mauer, als er wegen seines alkoholisierten Zustands rückwärts in den Schacht fiel. Dieser war nach Angaben eines Polizeisprechers 50 mal 50 Zentimeter breit, etwa zwei Meter tief und mit Unrat gefüllt.