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  6. Betrunkener Mann fällt in Weimar in einen Schacht

Notfälle Betrunkener Mann fällt in Weimar in einen Schacht

Der 57-Jährige stürzt zwei Meter tief. Die Feuerwehr rückt an, um den Mann zu befreien.

Notfälle: Betrunkener Mann fällt in Weimar in einen Schacht
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Der Schacht wurde Stück für Stück aufgebrochen und der 57-Jährige mit einer Schlaufe aus der Grube gezogen. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Weimar (dpa/th) - Ein Mann ist in Weimar betrunken zwei Meter tief in einen Schacht gestürzt und hat sich leichte Schürfwunden im Hand- und Rückenbereich zugezogen. Der 57-Jährige saß laut Polizei am Dienstagabend auf einer Mauer, als er wegen seines alkoholisierten Zustands rückwärts in den Schacht fiel. Dieser war nach Angaben eines Polizeisprechers 50 mal 50 Zentimeter breit, etwa zwei Meter tief und mit Unrat gefüllt. 

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Die Feuerwehr habe den gemauerten Schacht auf einem verlassenen Gelände hinter dem Bahnhof stückweise aufgebrochen, um den Mann zu retten. Demnach zogen sie den 57-Jährigen mit einer Schlaufe aus der Grube heraus.