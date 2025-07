Leuchtenberg (dpa/lby) - In der Gemeinde Leuchtenberg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) steht ein Bauernhof in Flammen. Der Inhaber sei vor Mitternacht vom lauten Schreien seiner Kühe geweckt worden und habe das Feuer in einem Nebengebäude gesehen, teilte die Polizei mit. Demnach breitete sich der Brand auf mehrere Gebäude des Bauernhofs im Ortsteil Unternankau aus.