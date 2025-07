Leuchtenberg (dpa/lby) - In der Gemeinde Leuchtenberg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) brennt ein Bauernhof. Die Löscharbeiten laufen und dauern voraussichtlich bis Mittag an, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Einsatzkräfte hätten mit "erheblich großen Glutnestern" zu tun.