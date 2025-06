Waltershausen (dpa/th) - Ein Rentnerehepaar ist in einem Parkhaus in Waltershausen mit seinem Auto in der Ausfahrt steckengeblieben und von der Feuerwehr befreit worden. Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer am Samstag offenbar nicht gesehen, dass das Rolltor noch nicht vollständig geöffnet war, und verwechselte beim Losfahren Gas und Bremse.