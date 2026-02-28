Hohenwart (dpa/lby) - Bei einem Autounfall nahe Hohenwart (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer sei ohne Einwirkung anderer Verkehrsteilnehmer aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und habe dabei eine Gartenmauer gestreift, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe sich das Auto mindestens einmal überschlagen. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Auto geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber habe ihn daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall sei ein Schaden von rund 40.000 Euro entstanden.