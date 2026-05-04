Was wir wissen

• Nach Angaben eines Sprechers der Stadt sind zwei Menschen gestorben; zwei Menschen wurden demnach schwer verletzt.

• Der Fahrer des Fahrzeugs wurde nach Polizeiangaben festgenommen. Von ihm gehe derzeit keine Gefahr mehr aus, hieß es.

• Auf X war ein Video zahlreicher Einsatzkräfte – Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei – am Einsatzort zu sehen.

• Der Vorfall ereignete sich in der Grimmaischen Straße, die vom Augustusplatz in die Leipziger Fußgängerzone führt; in der Nähe liegen die Universität Leipzig und die Nikolaikirche.