Leipzig - In der Leipziger Innenstadt ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren.
Blaulicht, Chaos, Verletzte: In Leipzig rast ein Auto in eine Menschengruppe. Was steckt hinter dem Vorfall in der Grimmaischen Straße?
Leipzig - In der Leipziger Innenstadt ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren.
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• Nach Angaben eines Sprechers der Stadt sind zwei Menschen gestorben; zwei Menschen wurden demnach schwer verletzt.
• Der Fahrer des Fahrzeugs wurde nach Polizeiangaben festgenommen. Von ihm gehe derzeit keine Gefahr mehr aus, hieß es.
• Auf X war ein Video zahlreicher Einsatzkräfte – Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei – am Einsatzort zu sehen.
• Der Vorfall ereignete sich in der Grimmaischen Straße, die vom Augustusplatz in die Leipziger Fußgängerzone führt; in der Nähe liegen die Universität Leipzig und die Nikolaikirche.
• Der genaue Hergang des Geschehens ist noch unklar; die Polizei machte dazu keine Angaben.
• Die Hintergründe des Vorfalls – einschließlich eines möglichen Motivs – sind unbekannt.
• Es ist unklar, ob es sich um eine vorsätzliche Amokfahrt, einen Unfall oder ein anderes Geschehen handelt; dazu liegen keine offiziellen Angaben vor.