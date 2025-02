Nesse-Apfelstädt (dpa/th) - Ein Mann ist vermutlich beim Klettern auf einem Güterzug im Landkreis Gotha von einem Stromschlag getroffen und dabei schwerst verletzt worden. Der Strom einer Oberleitung sei am Mittwochabend am Bahnhof Neudietendorf auf den Mann übergesprungen, teilte die Bundespolizei Erfurt am Donnerstag mit. Er trug schwerste Verletzungen durch den sogenannten Spannungsüberschlag davon und kam in eine Spezialklinik.