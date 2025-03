Estenfeld (dpa/lby) - Mit beiden Beinen ist ein Arbeiter in Unterfranken in eine Fräsmaschine geraten und hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 37 Jahre alte Mitarbeiter einer Gartengestaltungsfirma habe in Estenfeld (Landkreis Würzburg) am Boden Fräsarbeiten durchgeführt, als es aus bislang unklaren Gründen zu dem Vorfall kam, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte hätten den Mann aus der Maschine befreit und in eine Klinik gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.