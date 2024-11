Saal an der Donau (dpa/lby) - Eine 67-Jährige ist beim Spazierengehen in die Donau gefallen und von einer Schiffsbesatzung bei Saal an der Donau (Landkreis Kelheim) gerettet worden. Die Frau sei am Montag mindestens zehn Minuten hilflos im etwa acht Grad kalten Wasser getrieben, teilte die Polizei mit. Dann wurde sie von der Besatzung eines Güterschiffes entdeckt. Die informierte die Polizei und brachte die stark unterkühlte Frau mit Hilfe des Beibootes an Bord. Die 67-Jährige wurde dann in ein Krankenhaus gebracht.