Immenstadt (dpa/lby) - Beim Schwimmen im großen Alpsee nahe Immenstadt ist ein 85-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann geriet laut Polizei in eine medizinische Notlage und ging unter. Zeugen alarmierten umgehend die Rettung. Doch obwohl neben der Wasserwacht auch drei Hubschrauber, Polizei und Feuerwehr im Einsatz waren, konnte der Mann erst 30 Minuten später tot aus dem Wasser geborgen werden. Laut Polizei starb der Mann am Donnerstagnachmittag vermutlich an den Folgen der medizinischen Notlage.