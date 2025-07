Straßlach-Dingharting (dpa/lby) - Ein 79-Jähriger ist nach einem Sturz mit einem Fahrrad im Landkreis München gestorben. Der Mann sei am Samstagabend von einem Zeugen am Straßenrand in Straßlach-Dingharting liegend gefunden worden, teilte die Polizei mit. Er und ein zweiter Helfer hätten versucht, den Mann zu reanimieren. Der 79-Jährige starb jedoch vor Ort.