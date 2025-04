Nordhausen (dpa/th) - Ein Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag bei Nordhausen nach einem medizinischen Notfall am Steuer gestorben. Nach Polizeiangaben war der 63-Jährige in Richtung Sundhausen unterwegs, als er aus gesundheitlichen Gründen von der Straße abkam. Sein Auto durchfuhr ein Feld und kam schließlich in einer Kleingartenanlage zum Stehen.