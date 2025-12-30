Reut (dpa/lby) - Ein 61 Jahre alter Mann ist bei einem Betriebsunfall tödlich verunglückt. Es sei nicht auszuschließen, dass der 61-Jährige bei Arbeiten an seinem Traktor eingeklemmt wurde, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zur Unfallursache liefen, Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht, hieß es. Das Unglück ereignete sich in Reut (Landkreis Rottal-Inn). Die Angehörigen seien von einem Kriseninterventionsteam betreut worden.