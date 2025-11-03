Wallersdorf (dpa/lby) - Mit seinem Wagen hat sich ein junger Mann auf einem Feld im Landkreis Dingolfing-Landau mehrmals überschlagen und ist gestorben. Zuvor sei der 24-Jährige in einer Rechtskurve bei Wallersdorf auf die Gegenspur gekommen, teilte die Polizei mit. Als er dann versucht habe, gegenzulenken, habe er die Kontrolle verloren. Das Auto kam nach rechts ab und überschlug sich. Die Einsatzkräfte versuchten, den Mann zu reanimieren, er starb jedoch noch vor Ort.