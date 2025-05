Schäftlarn (dpa/lby) - Ein junger Mann ist von einer S-Bahn im Landkreis München erfasst worden und gestorben. Der 23-Jährige sei an einem Bahnübergang in Schäftlarn über die geschlossene Schranke geklettert, teilte die Polizei mit. Die heranfahrende Bahn habe er dabei nicht bemerkt. Der Mann habe ersten Erkenntnissen zufolge Kopfhörer getragen. Er starb nur kurz nach dem Unfall an seinen Verletzungen. Der betroffene S-Bahnbetrieb war anschließend für knapp zweieinhalb Stunden unterbrochen.