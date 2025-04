Oberstdorf (dpa/lby) - Eine in einer Alpen-Hütte im Landkreis Oberallgäu eingesperrte Frau ist von der Bergwacht befreit worden. Die 20-Jährige sei am Montagabend wie geplant in der Fiderepasshütte bei Oberstdorf angekommen, teilte die Bergwacht mit. Beim Hineingehen fiel die Tür jedoch hinter ihr zu und der Griff brach ab. Damit war die Frau eingesperrt.