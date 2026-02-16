Rain (dpa/lby) - Ein Unbekannter hat nach einer Faschingsveranstaltung 16 Menschen in Rain (Landkreis Donau-Ries) mit Reizgas leicht verletzt. Die Betroffenen klagten nach dem Vorfall am Sonntagabend über Atemwegsreizungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach einem örtlichen Faschingsumzug hätten die Menschen in umliegenden Gaststätten und Kneipen gefeiert. Dabei sei es in einem Lokal zu einer Reizgasattacke gekommen. Ob bereits ein Verdächtiger oder eine Verdächtige ermittelt werden konnte, wusste der Sprecher zunächst nicht.