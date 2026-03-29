Notfälle: 11-Jährige und 20-Jähriger stürzen von Dächern

Die 11-Jährige war den Angaben zufolge mit einer 13-Jährigen auf das Dach einer Schule in Baierbrunn (Landkreis München) geklettert. Beim Betreten sei eine der Scheiben aus Plexiglas eingebrochen, woraufhin die 11-Jährige drei Meter tief stürzte. Warum die beiden Mädchen auf das Schuldach geklettert waren, sei noch unklar.