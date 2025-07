Storch in Not hieß es am Mittwoch für die Storchenfreunde in Harras. Ein aufmerksamer Bürger hatte dem Ortsteilbürgermeister und Storchenfreund René Müller mitgeteilt, dass sich in der Nähe des Harraser Storchennestes ein verletzter Storch befindet. Bei diesem handelt es sich um einen der drei Jungstörche aus der diesjährigen Brut. Da ein Flügel gebrochen war, konnte der Nachwuchs recht schnell eingefangen werden.