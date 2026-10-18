Als „Ein Tag zum Vergessen“ betiteln die Steinacher selbst ihren Auftritt beim FSV Wacker 03 Gotha, wo sie mit 1:8 bezwungen wurden. Früh fanden dabei die Gastgeber die Schwachstelle der zunächst kompakt agierenden Gäste-Elf und meist Lücken auf der linken Seite. Doch den schnellen 0:2-Rückstand verkrafteten die Fellberg-Kicker besser als angenommen: Nach Hillemanns starker Flanke bugsierte Traut den Ball im Wacker-Strafraum zum 1:2 über die Linie (26.). Zumindest kurzzeitig bekamen die Anhänger der Gäste das Gefühl vermittelt, da ginge noch was.